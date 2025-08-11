Νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο Πατρών - 4 εκατομμύρια ευρώ επένδυση στο μέλλον, επένδυση στους φοιτητές

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Πανεπιστημιο Πατρών.

Η Υπουργός Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την ένταξη έργων, υπηρεσιών και προμηθειών συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις υποδομές του Ιδρύματος.

Σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται:

"Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού κ. Σοφίας Ζαχαράκη να εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 4.000.000 ευρώ για έργα του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, μια επένδυση στο μέλλον και μια καθαρή δήλωση ότι η πολιτεία πιστεύει στο ρόλο και την αποστολή του δημόσιου πανεπιστημίου.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με διαρκές και προσωπικό ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά αγκαλιάζει κάθε πτυχή της φοιτητικής ζωής, από τις υποδομές, μέχρι την καθημερινή εμπειρία και την αξιοπρέπεια της διαβίωσης.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, δρομολογούνται έργα που θα αλλάξουν το τοπίο:

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για το νέο φοιτητικό εστιατόριο – μαγειρείο: 669.600,00 €. Χώροι στάθμευσης που διευκολύνουν την καθημερινή πρόσβαση.

Προμήθεια εξοπλισμού του νέου φοιτητικού εστιατορίου – μαγειρείου: 1.225.005,19 €. Σύγχρονος εξοπλισμός για το νέο, υπό κατασκευή, φοιτητικό εστιατόριο.

Διαμόρφωση και φύτευση περιβάλλοντος χώρου του νέου φοιτητικού εστιατορίου – μαγειρείου: 198.982,80 €. Καλαίσθητοι, φυτεμένοι εξωτερικοί χώροι που προσφέρουν ανάπαυση και ανάσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τους κοιτώνες της Φοιτητικής Εστίας: 406.396,36 €. Νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός στους κοιτώνες διότι η φοιτητική στέγαση δεν πρέπει να είναι απλώς λειτουργική αλλά και αξιοπρεπής.

Επισκευή φερόντων στοιχείων σε κτίρια με προβλήματα οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος: 1.499.999,65 €. Επισκευές και θωράκιση κτιρίων διότι η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Για την διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, αυτή η εξέλιξη είναι η φυσική συνέχεια μιας σταθερής στρατηγικής για διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ξεκινούν άμεσα, ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση και να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Όμως, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία και τους αριθμούς, υπάρχει η ουσία:

Ενισχύεται η αίσθηση του «ανήκειν» για κάθε φοιτητή.

Δημιουργείται ένα περιβάλλον που προάγει τη μάθηση, την έρευνα και τη δημιουργικότητα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στέλνει το μήνυμα ότι η ποιότητα των σπουδών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα της ζωής των φοιτητών.

Συνεπώς αυτή η χρηματοδότηση είναι ένα βήμα προς το Πανεπιστήμιο του αύριο, ως ανοιχτό, σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο. Ένα Πανεπιστήμιο Πατρών που κοιτάζει κατάματα τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες και τις μετατρέπει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους ανθρώπους του.

Στην πράξη, αποδεικνύεται ότι όταν η Πολιτεία και το Πανεπιστήμιο συμπορεύονται με κοινό όραμα, το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, με τον φοιτητή στο επίκεντρο, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις.

Η ιστορία κάθε πανεπιστημίου δεν γράφεται μόνο με επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά επιτεύγματα και διαλέξεις. Γράφεται και μέσα από την καθημερινότητα των φοιτητών, από το περιβάλλον όπου σπουδάζουν, ζουν, δημιουργούν και ονειρεύονται.

Δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Χρήστου Μπούρα

«Η σημερινή χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τον ρόλο και την αξία του Πανεπιστημίου Πατρών ως κέντρου γνώσης, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, για το σταθερό ενδιαφέρον και την προσωπική της μέριμνα για το Ίδρυμά μας. Η στήριξή της είναι ουσιαστική γιατί δεν περιορίζεται στις διακηρύξεις αλλά μεταφράζεται σε απτά έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των φοιτητών μας και ενισχύουν το αίσθημα υπερηφάνειας όλων για το πανεπιστήμιό μας.

Με τη σημερινή απόφαση, ανοίγεται ο δρόμος για παρεμβάσεις που θα αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα. Από νέες, λειτουργικές και αισθητικά αναβαθμισμένες υποδομές, μέχρι την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής στους χώρους μας. Είναι μια επένδυση στον άνθρωπο, στον φοιτητή που θέλει να σπουδάσει σε ένα περιβάλλον που εμπνέει, στον συνάδελφο που θέλει να προσφέρει σε έναν χώρο αντάξιο του έργου του, στον ερευνητή που χρειάζεται μια βάση για να δημιουργήσει και να καινοτομήσει.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με συνέπεια και προσήλωση, συνεχίζει να οραματίζεται και να διεκδικεί ένα μέλλον όπου η ακαδημαϊκή αριστεία θα συνυπάρχει με τη φοιτητική ευημερία. Η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι όταν Πολιτεία και Πανεπιστήμιο συμπορεύονται, μπορούμε να χτίσουμε όχι μόνο καλύτερες υποδομές αλλά και καλύτερες προοπτικές για την επόμενη γενιά»".

H ανάρτηση του Χρήστου Μπούρα