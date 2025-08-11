Back to Top
Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος στην οικία του στο Μιντιλόγλι

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/08/2025) ένας 47χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή του Μιντιλογλίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

