Ζάκυνθος: Φωτιά στον Κοιλιωμένο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Κερί

2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 20 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο
Πάνω από 20 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, σήμερα το πρωί.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική.
Στο όμορφο νησί του Ιονίου πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας την κατάσβεση της φωτιάς, δύσκολη.
Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Στον αγώνα «έπεσαν» και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.
«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.
Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.
