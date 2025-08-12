Ζάκυνθος: Φωτιά στον Κοιλιωμένο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Κερί

Πάνω από 20 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, σήμερα το πρωί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο όμορφο νησί του Ιονίου πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας την κατάσβεση της φωτιάς, δύσκολη.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στον αγώνα «έπεσαν» και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.