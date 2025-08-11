Δήμος Πατρέων: Κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες στο κτίριο των Δομών Αστέγων

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό ανακοινώνεται ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που - σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις - θα επικρατήσουν και προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση συμπολιτών μας σε κίνδυνο, θα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι στο κτίριο των Δομών Αστέγων (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την παραμονή των συμπολιτών μας έως και την Τρίτη 12/08/2025.

Η παραμονή των ενδιαφερομένων σε κλιματιζόμενους χώρους θα γίνεται κατά το διάστημα από 10 π. μ έως 8 μ. μ.

Σε περίπτωση συνέχισης του καύσωνα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για παράταση της λειτουργίας του Υπνωτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες 8 π. μ – 8 μ.μ., στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.