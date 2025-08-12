Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών - ΔΕΙΤΕ LIVE

Tα ξημερώματα ξέσπασε ακόμα μία φωτιά , αυτή τη φορά στην περιοχή Λαγκάδα της Κεφαλονιάς

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως η φωτιά ξέσπασε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του 112.

Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λαγκάδα.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος».