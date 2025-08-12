Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών - ΔΕΙΤΕ LIVE

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά στην Κεφαλονιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις
Tα ξημερώματα ξέσπασε ακόμα μία φωτιά , αυτή τη φορά στην περιοχή Λαγκάδα της Κεφαλονιάς
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.
Σημειώνεται πως η φωτιά ξέσπασε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του 112.
Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λαγκάδα.
Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος».
Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σάμη, Σκάλα και σε περιοχές της Ερίσσου.
