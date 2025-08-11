«Έβγαζα 10.000 τον μήνα»- Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό TikToker που κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών

Έναν πρώην αστυνομικό που μιλούσε για έσοδα χιλιάδων ευρώ και έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, για τον TikToker που προφυλακίστηκε, μετά τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού – TikToker που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ, αφήνονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες. Και είναι αυτά τα κέρδη με πολλά μηδενικά, που φαίνεται πως οδήγησαν τον άνθρωπο αυτό να παραιτηθεί από την Αστυνομία.

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» φέρεται να λέει ο αστυνομικός σε μία συνομιλία του, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ.

Σε άλλη συνομιλία του, ο πρώην αστυνομικός, αναφέρει:

«Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Τα «2.000 ευρώ την ημέρα» και η «συμφωνία με την Κύπρια»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο πρώην αστυνομικός, φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα ενώ συμμετείχε και σε κατασκευαστική, αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Είναι χαρακτηριστική μία συνομιλία, στην οποία υπολογίζει τα έσοδά του, χωρίς κανένα από τα ποσά να προέρχεται από τη νόμιμη εργασία του στο αστυνομικό σώμα:

«Εμένα, είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με πληροφορίες να εντοπίζουν σε επικοινωνίες του, ενδείξεις και για διακίνηση ναρκωτικών.