Πάτρα: Φωτιά σε όχημα στη μίνι Περιμετρική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών και στην Τροχαία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα στη μίνι Περιμετρική.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγία Σοφία, στο πρώτο τούνελ του δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις για την κατάσβεση και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.