Ζελένσκι: Προειδοποιεί για νέες ρωσικές επιθέσεις πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, γεγονός που δείχνει ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν από την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση, που είναι η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, ως «διερευνητική». 

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα πει στον Πούτιν: «Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», αλλά παράλληλα υποβάθμισε τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω τη συμφωνία».

«Θα πάω να δω τα όρια της συζήτησης. Μπορεί να φύγω και να πω “Καλή τύχη” και αυτό να είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι δεν πρόκειται να λυθεί», ανέφερε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι μια απευθείας συνάντηση του Ζελένσκι με τον Πούτιν, με τον ίδιο να μεσολαβεί εφόσον χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Πούτιν ανέφερε ότι «θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Ξέρετε, είναι εκεί τριάμισι χρόνια, δεν έγινε τίποτα», σχολίασε. Ωστόσο, χαρακτήρισε ενοχλητική τη στάση του Ζελένσκι, ο οποίος απέρριψε το αίτημα του Πούτιν για παραχώρηση εδαφών ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

