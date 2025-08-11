Βρετανία: Στη φυλακή άνδρας που έκρυβε για δύο χρόνια το πτώμα της πρώην συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε κρυμμένο το πτώμα της πρώην συντρόφου του, μέσα στο σπίτι του, για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο 51χρονος Βρετανός Τζέιμι Στίβενς, αφού βρήκε νεκρή την 36χρονη Ανούσκα Σάιτς στο διαμέρισμά του στην οδό Άπτον, στο Τόρκι, τον Ιανουάριο του 2022, κάλυψε το σώμα της με μια κουβέρτα και το κράτησε κρυφό για περισσότερα από δύο χρόνια, αρνούμενος κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε επίσημα στις 10 Απριλίου 2025, οπότε και ξεκίνησε η έρευνα. Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της ήταν στις 21 Μαΐου 2022.

Ο Στίβενς, αν και είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της, υποστήριξε ότι εκείνη είχε εξαφανιστεί νωρίτερα, παρόλο που οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν επανειλημμένες επισκέψεις στο διαμέρισμά του χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, στις 27 Μαΐου 2025, οι αστυνομικοί εισήλθαν δια της βίας στο διαμέρισμα και βρήκαν το πτώμα της άτυχης γυναίκας.

Ο Στίβενς, στην ανάκριση, παραδέχθηκε πως βρήκε την πρώην του σύντροφο νεκρή μετά από μια νύχτα μαζί της και επέλεξε να την κρύψει, αντί να καλέσει βοήθεια ή να προχωρήσει τον ενταφιασμό της.

Κατά την απολογία του, εξέφρασε τη λύπη του, αναγνωρίζοντας το λάθος του. Ισχυρίστηκε πως γνωρίζει πλέον πως θα έπρεπε να είχε πράξει διαφορετικά.

Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Έξετερ, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών για άρνηση ενταφιασμού και παραποίηση στοιχείων.