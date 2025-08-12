Τζόκερ: Σήμερα κληρώνει 25 εκ. -Το υψηλότερο τζακ ποτ όλων των εποχών

Άλλο ένα τζακ ποτ έγινε την Κυριακή στην κλήρωση 2946 του Τζόκερ που μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, το υψηλότερο στα χρονικά του τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

Τζόκερ: Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ στο Τζόκερ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα €100.000 (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα €2 εκατ. (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των €100.000, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των €2 εκατ., θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας €80.000 (μικτά) αντί για €100.000.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών λόγω και της αύξησης της τιμής της στήλης

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ θα ξεκινά πλέον από το €1 εκατ. (μικτά) αντί για €600.000, όπως ισχύει. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο θα είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε €100.000 (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα €2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Τζόκερ: Πόσο κοστίζει ένα δελτίο ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις

Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:

Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)

Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις

Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€.

Το βασικό κόστος ανά στήλη

Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 1 €.

Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.

Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)

Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί – δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Πώς παίρνεις τα χρήματα αν κερδίσεις μεγάλο ποσό

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού μέχρι 999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της Εταιρείας.

Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 1.000€ έως και 1.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται είτε σε μετρητά μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της ΟΠΑΠ στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, είτε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ταυτοποίησής του από τον Πράκτορα (με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάποιου άλλου ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής), μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.). Ειδικά σε ότι αφορά την 2η εναλλακτική, ο Πράκτορας στον οποίο απευθύνεται ο Παίκτης εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του (του Παίκτη), την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 2.000€ έως και 99.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται στον Παίκτη και κομιστή αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού 100.000€ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση φυσικής παρουσίας του Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία εκδίδει και σε αυτή την περίπτωση, κατά κανόνα, και παραδίδει στον Παίκτη αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.).