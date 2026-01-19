Αχαΐα: 16χρονος ο νεκρός στο θανατηφόρο τροχαίο στον Πρέβεδο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας. Από τη σύγκρουση ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.