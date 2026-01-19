Πάτρα: Δεσπόζει στην πλατεία Γεωργίου Α΄ η γιγάντια καρναβαλική σύνθεση της Καρναβαλικής Ακαδημίας και της ΚΕΔΗΠ

Το αποτέλεσμα του διήμερου ανοικτού καρναβαλικού εργαστηρίου Carni-LAB που συνδιοργάνωσαν η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, από το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου δεσπόζει στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και θα προκαλεί την προσοχή και τα βλέμματα Πατρινών και επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, μέχρι και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η γιγάντια κατασκευή-σύνθεση με τις δυο φιγούρες που ενώνονται, έρχονται κοντά χέρι-χέρι και χορεύουν, δημιουργήθηκε με εντατικούς ρυθμούς μέσα σε δυο μέρες μέσα από τη δημιουργική σύμπλευση για πρώτη φορά μελών της Ακαδημίας Πατρών και των καλλιτεχνών-κατασκευαστών του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων που συνεργάστηκαν αρμονικά συνεισφέροντας με κέφι, καλλιτεχνική άποψη, καρναβαλική ματιά και τεχνογνωσία. Καρπός της δουλειάς τους «αυτό που έμεινε» και εντυπωσιάζει στην πλατεία του Καρναβαλιού μας.

Η δημιουργική διαδικασία της κατασκευής της καρναβαλικής σύνθεσης έγινε από την αρχή, από τη γέννησή της ενώπιον των περαστικών παρουσιάζοντας όλα τα στάδια κατασκευής που χρειάζονται για να θαυμάζουμε εμείς τα καρναβαλικά στοιχεία, τους μπάστακες και όλες τις φιγούρες που υπάρχουν στα άρματα και κάνουν διάσημο το Καρναβάλι μας