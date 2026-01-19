Ρωσία: Θάφτηκε κάτω από το χιόνι η Καμτσάτκα – Κάτοικοι κάνουν τσουλήθρα και πηδούν από παράθυρα 7ου ορόφου

Μία ολόκληρη πόλη της Ρωσίας σκεπάστηκε από τόνους χιονιού με εικόνες από την Καμτσάτκα να έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου.

Πανύψηλες πολυκατοικίες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι και για να βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτι τους δεν χρησιμοποιούν την πόρτα αλλά ο παράθυρο του 7ου ορόφου.

Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα. Χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά την πόλη με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο για να περάσουν την ώρα τους.

Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ στην περιοχή Καμτσάτκα ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Η περιοχή μετρά ήδη δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία, αφού χιόνια που έπεσαν από την στέγη κτηρίου τους καταπλάκωσαν.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου.