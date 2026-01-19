Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανό να βρίσκεται ήδη στη Γερμανία

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της. Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν πως πίσω από αυτή την κίνηση της 16χρονης κρύβεται το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό του πλαστού διαβατηρίου με τα στοιχεία της μητέρας της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Αρχές το επικρατέστερο σενάριο είναι η 16χρονη να κατάφερε να έφυγε οδικώς από την Αθήνα με προορισμό την Γερμανία και με αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να ενισχύσουν την έρευνα.

Συνεχίζεται για 11ημέρα το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με την αγωνία που ίσως έχει ήδη περάσει τα σύνορα και έχει καταφύγει σε χώρα του εξωτερικού να αυξάνεται.

Προετοίμαζε για δυο χρόνια τη φυγή της

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη φαίνεται πως επί δύο χρόνια προετοίμαζε βήμα-βήμα τη φυγή της, όσο παράλληλα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μαζέψει τα χρήματα για να το πραγματοποιήσει.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι "εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω"», είπε παλιά της συμμαθήτρια.

Οι τρεις άξονες των ερευνών

Πρώτον, η συγκεκριμένη περιοχή εικάζουν πως ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν τον τελικό προορισμό και θεωρούν ότι είναι ένα κομβικό σημείο καθώς είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης που μπορεί να δώσουν περισσότερες πληροφορίες τόσο για την επικοινωνία της με το πρόσωπο που τη βοηθά, όσο και για τι σχέδιο διαφυγής της.

Οι ειδικοί πιστεύουν πως η 16χρονη έφυγε οδικώς από την Αθήνα με προορισμό τη Γερμανία. Με αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να ενισχύσουν την έρευνα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία

Σύμφωνα με το MEGA, τις επόμενες ώρες οι αστυνομικοί περιμένουν τις απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από τις σαρώσεις των κινητών δηλαδή σε τρία σημεία: στο σημείο της Πάτρας όπου επιβιβάστηκε στο ταξί και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας που έφτασε και σε ένα άλλο, κοντά στην οδό Θηβών, που την είδαν τελευταία φορά. Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν σε αυτά τα τρία σημεία καλεί κάποιο συγκεκριμένο κινητό.

Μάλιστα, υπάρχει μία μαρτυρία κομβικής σημασίας, μιας συμμαθήτριας της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγε η ανήλικη. Η συγκεκριμένη κοπέλα έχει πει στους αστυνομικούς, σε μία κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή (16/1) το απόγευμα, ότι το κορίτσι ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό της ενώ σε κάποια άλλη στιγμή, ρωτούσε τι θα συνέβαινε αν έμενε έγκυος.

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έτσι όταν το έμαθε η διεύθυνση του σχολείου, κάλεσε τους γονείς να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον. Ερωτήματα προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.