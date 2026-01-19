Ταΰγετος: Καρέ καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ το βράδυ της Κυριακής (18/1) για τη διάσωση των τεσσάρων ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε απότομη πλαγιά.

Καλά στην υγεία τους οι ορειβάτες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στο νοσοκομείο Σπάρτης διακομίστηκαν δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο να είναι σοβαρά.

«Συνολικά στο νοσοκομείο Σπάρτης θα μεταφερθούν οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων οι έξι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο τραυματίες που δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.

Ήταν δεμένοι και παρασύρθηκαν

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδρα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.