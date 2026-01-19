Ταΰγετος: Καρέ καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών

Πώς εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα
Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ το βράδυ της Κυριακής (18/1) για τη διάσωση των τεσσάρων ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε απότομη πλαγιά.
Καλά στην υγεία τους οι ορειβάτες
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στο νοσοκομείο Σπάρτης διακομίστηκαν δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο να είναι σοβαρά.
«Συνολικά στο νοσοκομείο Σπάρτης θα μεταφερθούν οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων οι έξι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο τραυματίες που δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.
Ήταν δεμένοι και παρασύρθηκαν
Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδρα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.
Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν τον δύσκολο δρόμο της κατάβασης του βουνού υπο εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε γιατί ήταν πολύ μακριά σε σχέση με το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Τέσσερις είναι σε φορεία γιατί έχουν χτυπήματα στα άκρα και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους. Η επιχείρηση γίνεται σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση» είπε στο Star o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.
Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός για τον εγκλωβισμό οκτώ ορειβατών σε δύσβατη περιοχή σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα.
Από τους οκτώ ορειβάτες, οι τέσσερις τραυματίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε φορεία, ενώ συνοδεία των πυροσβεστών κατέβηκαν και οι υπόλοιποι προς το καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης.
Δεν μπορούσε να προσεγγίσει το ελικόπτερο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και έτσι προτιμήθηκε αυτή τη λύση, ενώ ήδη η Περιφέρεια έχει στείλει εκχιονιστικά για να ανοίξει τον δρόμο μέχρι το καταφύγιο και να γίνει οδικώς η παραλαβή των τραυματιών από το σημείο, όπως και των υπολοίπων ορειβατών.
