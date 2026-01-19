Κρίνος Αχαΐας: Αγωνία για ηλικιωμένο που αγνοείται από την Κυριακή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ηλικιωμένου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, από τον Κρίνο Δυτικής Αχαΐας, όταν έφυγε από το σπίτι του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος του στο χωριό, καθώς η σύζυγός του έχει αποβιώσει εδώ και χρόνια και δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Την καθημερινή του φροντίδα είχε αναλάβει οικογένεια που κατοικεί σε κοντινή απόσταση, η οποία και ανησύχησε όταν δεν τον είδε για αρκετές ώρες.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων και της ΕΜΑΚ, οι οποίοι «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.