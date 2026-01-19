Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών- Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές, που αναθεώρησαν προς τα πάνω τον αριθμό των θυμάτων.

Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100, 41 νοσηλεύονται ενώ οι 12 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι εννέα σε κρίσιμη κατάσταση. Από τους 41 στα νοσοκομεία, τα τέσσερα είναι παιδιά.

Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων από τη σύγκρουση των δύο τρένων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς υπάρχουν ακόμη βαγόνια στα οποία δεν έχουν φτάσει τα σωστικά συνεργεία. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται επί του παρόντος στην πρόσβαση σε αυτά τα βαγόνια, ώστε να ελέγξουν αν υπάρχουν εκεί άνθρωποι.

Οι τεχνικοί αξιολογούν κατά πόσον είναι δυνατόν να τα απομακρύνουν χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα και γερανούς.

Τριήμερο πένθος

Η κυβέρνηση στην Ισπανία κήρυξε τη χώρα σε τριήμερο εθνικό πένθος, στη μνήμη των θυμάτων, ενώ υπόσχεται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους», δήλωσε από τον τόπο του δυστυχήματος ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Δήλωσε ότι εγγυάται πως όλες οι πληροφορίες από την έρευνα θα έρθουν στο φως, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός». Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα: 294 στο τρένο της Iryo που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη και 184 στο τρένο της Alvia, που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Η ιταλική εταιρεία Iryo δήλωσε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε υποβληθεί στον τελευταίο έλεγχο τέσσερις ημέρες πριν.

Δύσκολη η ταυτοποίηση

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα θύματα, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι εργασίες στα συντρίμμια των τρένων συνεχίζονται και ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων θα είναι «εντατική, δύσκολη και περίπλοκη».

Είπε επίσης ότι ο έλεγχος των περισσότερο κατεστραμμένων τρένων θα πάρει πολύ χρόνο: «Πρέπει να αφαιρεθεί πολύ υλικό», εξήγησε.

Η Πολιτική Προστασία στην Ανδαλουσία έχει ήδη στήσει γραφεία στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα, την Ουέλβα και τη Μάλαγα για τη συλλογή δειγμάτων DNA και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των θυμάτων.