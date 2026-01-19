Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συγκίνηση για την απώλεια του Αλέκου Παπαχριστόπουλου

Πάτρα: Συγκίνηση για την απώλεια του Αλέ...

Την Τρίτη το τελευταίο αντίο

Τη θλίψη του για την απώλεια του Αλέκου Παπαχριστόπουλου εξέφρασε ο γνωστός συμπολίτης μας Κωνσταντίνος Μπουρδούλης.

Σε ανάρτησή του στην ομάδα “Η Πάτρα πόλη της καρδιάς μας”, ο κ. Μπουρδούλης τόνισε τη σημαντική προσφορά του εκλιπόντος στην τοπική κοινωνία και στην αγαπημένη του ομάδα, τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου.

«Ο «Άγιος Βασίλειος» θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου μέλους της κοινωνίας του, ενός ανθρώπου με μεγάλη αγάπη στον τόπο του και τεράστια προσφορά στην ομάδα του», έγραψε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Για μένα έφυγε ένας ξεχωριστός φίλος! Καλό ταξίδι Αλέκο μου! Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη».

Ειδήσεις Τώρα

«Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»: Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού

Κρίνος Αχαΐας: Αγωνία για ηλικιωμένο που αγνοείται από την Κυριακή

Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο- «Ήμασταν τυχεροί»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος

Ειδήσεις