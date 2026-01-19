Πάτρα: Συγκίνηση για την απώλεια του Αλέκου Παπαχριστόπουλου

Τη θλίψη του για την απώλεια του Αλέκου Παπαχριστόπουλου εξέφρασε ο γνωστός συμπολίτης μας Κωνσταντίνος Μπουρδούλης.

Σε ανάρτησή του στην ομάδα “Η Πάτρα πόλη της καρδιάς μας”, ο κ. Μπουρδούλης τόνισε τη σημαντική προσφορά του εκλιπόντος στην τοπική κοινωνία και στην αγαπημένη του ομάδα, τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου.

«Ο «Άγιος Βασίλειος» θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου μέλους της κοινωνίας του, ενός ανθρώπου με μεγάλη αγάπη στον τόπο του και τεράστια προσφορά στην ομάδα του», έγραψε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Για μένα έφυγε ένας ξεχωριστός φίλος! Καλό ταξίδι Αλέκο μου! Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη».