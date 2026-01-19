«Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»: Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού

Απάντησε στην ανάρτηση του τραγουδοποιού με αφορμή τις δηλώσεις τις Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Επίθεση στον Φοίβο Δεληβοριά για την στήριξή του στη Μαρία Καρυστιανού, εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς καταλογίζοντάς του μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, λόγω της συναυλίας που είχε διοργανωθεί και στην οποία συμμετείχε ο τραγουδοποιός. Αφορμή στάθηκε η ανάρτησή του στην οποία ο Φοίβος Δεληβοριάς, με αφορμή τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, συντάσσεται με τους συγγενείς οι οποίοι όπως λέει, κρατούν αποστάσεις από την ίδια και το υπό διαμόρφωση κόμμα της. Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για νομικά εμπόδια που αντιμετώπισαν οι συγγενείς και δημιουργήθηκαν από τα χρήματα της εν λόγω συναυλίας ενώ θυμίζει στον Δεληβοριά ότι 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη». Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση. «Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση. «Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».