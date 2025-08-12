Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς

Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές ο υδράρ...

Δείτε πίνακα με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Δευτέρας

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα 11/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 42 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 15/07 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (42.0 °C) και ακολούθησαν το Φράγμα Πηνειού Ηλίας και η Ωλένη Ηλείας (41.3 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37 °C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40 °C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.

Ειδήσεις Τώρα

Βόνιτσα: Νέα πυρκαγιά στα Παλιάμπελα

Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Κοιλιωμένος: Σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών - ΔΕΙΤΕ LIVE

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Ζέστη

Ειδήσεις