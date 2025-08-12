Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς

Δείτε πίνακα με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Δευτέρας
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα 11/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 42 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 15/07 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (42.0 °C) και ακολούθησαν το Φράγμα Πηνειού Ηλίας και η Ωλένη Ηλείας (41.3 °C).
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.
Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37 °C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40 °C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.
