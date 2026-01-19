Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης

«Έφυγε» σε ηλικία 57 ετών ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης, μετά από πολύμηνη μάχη για τη ζωή του.

Ο εκλιπών ήταν απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής , Πόλεων και Κτηρίων.

Εργάστηκε με αφοσίωση στον κλάδο του επί σειρά ετών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την χώρα, με διάφορες ιδιότητες, όπως σύμβουλος πολιτικός μηχανικός, επιβλέπων μηχανικός, εργοταξιάρχης και επιτόπου μηχανικός.

Προσέφερε έτσι στην κατασκευή ξενοδοχείων όπως των Villas, Santo Mine, Orama, Radison Blu στην Σαντορίνη, Casa Μarron της Grecotel στην Αχαία, στην κατασκευή έργων όπως της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δυτικών Κυκλάδων (Τμήμα Νάξος – Θήρα – Λαύριο), του Νέου Λιμένα Πατρών, της Ολυμπίας Οδού (τμήμα Κόρινθος – Πάτρα), του Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Ηλείας, του Νέου Υποσταθμού Α.Δ.Μ.Η.Ε. στη Σαντορίνη, του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, όπως επίσης στην κατασκευή πολλών Super Markets της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε., αλλά και στην ολοκλήρωση των ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Πηνελόπη Μπουζαλά και τα παιδιά του Ειρήνη, τελειόφοιτη Νομικής ΑΠΘ και Νίκο, φοιτητή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 2.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου, στις Καμάρες Αιγιάλειας.