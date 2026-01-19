Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων: Ψήφισμα για τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την κατάθεση ψηφίσματος και τη συγκέντρωση υπογραφών για τη διατήρηση και ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων ξεκίνησε τη συγκέντρωση υπογραφών υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη κατάργησή τους.

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν βασικό μηχανισμό για την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, καθώς καλύπτουν ανάγκες όπως η συντήρηση των κτιρίων, η θέρμανση, τα αναλώσιμα και η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.

Παρότι υπάρχουν δυσκολίες και ελλείψεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, η εμπειρία από δήμους όπου οι Σχολικές Επιτροπές έχουν ήδη καταργηθεί δείχνει ότι τα προβλήματα δεν μειώνονται, αλλά συχνά επιδεινώνονται.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αυξημένη γραφειοκρατία και μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των σχολείων στις οικογένειες, με αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο και δωρεάν σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση καλεί γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να ενημερωθούν και να στηρίξουν το ψήφισμα, το οποίο θα κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.