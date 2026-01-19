Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για την απώλεια του Μαρίνου Σκανδάμη

Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας εκφράζουν με ανακοίνωσή του, "τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από πολύμηνη και γενναία μάχη.



Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, συμβάλλοντας με το έργο και την επιστημονική του επάρκεια στην υλοποίηση σημαντικών

δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε όλη τη χώρα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Πηνελόπη Μπουζαλά, και στα παιδιά του, Ειρήνη και Νίκο.