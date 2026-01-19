Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κούλης- Είχε διατελέσει διευθυντής στην Πειραϊκή Πατραϊκή

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ο Κωνσταντίνος Ε. Κούλης απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Παντανάσσης.

Ο εκλιπών ήταν χημικός και υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διευθυντής στην Πειραϊκή–Πατραϊκή, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Χριστιανικής Στέγης Πατρών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Πειραϊκή Πατραϊκή

Ειδήσεις