Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κούλης- Είχε διατελέσει διευθυντής στην Πειραϊκή Πατραϊκή

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου
Ο Κωνσταντίνος Ε. Κούλης απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Παντανάσσης.
Ο εκλιπών ήταν χημικός και υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διευθυντής στην Πειραϊκή–Πατραϊκή, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Χριστιανικής Στέγης Πατρών.
