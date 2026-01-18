Επίδομα μητρότητας 2026: Γιατί θα είναι αυξημένο

Την ερχόμενη εβδομάδα καταβάλλεται η πρώτη δόση του επιδόματος μητρότητας, το οποίο μάλιστα αναμένεται αυξημένο καθώς «παρασύρεται» από την αύξηση στις συντάξεις.

Το επίδομα μητρότητας, όπως και άλλα επιδόματα που πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του το 2026 αυξάνονται από την αρχή του έτους, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η αναπροσαρμογή τους κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στην αύξηση των συντάξεων.

Ειδικότερα για το επίδομα θέρμανσης, η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ στις 21 Ιανουαρίου. Το επίδομα δικαιούνται μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που οριστικοποίησαν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Το ποσό του επιδόματος μητρότητας υπολογίζεται ανά ημέρα, με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις/αποδοχές, τον αριθμό μελών της οικογένειας και το ιστορικό της ασφαλισμένης.

Ας σημειωθεί ότι το επίδομα μητρότητας του e-ΕΦΚΑ καλύπτει οικονομικά την περίοδο της άδειας κυοφορίας και λοχείας, συνολικά 119 ημέρες, 56 πριν και 63 μετά τον τοκετό, για τις μισθωτές και μη μισθωτές.