Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα εκκαθαριστικά, πότε αναρτώνται

Σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, με τις ελαφρύνσεις να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στην πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.

Ευνοημένοι είναι κυρίως όσοι διαθέτουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρή ακίνητη περιουσία.

Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ το 2026

Αναλυτικότερα, το 2026 προβλέπεται μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, βάσει της πιο πρόσφατης απογραφής. Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με μόνη εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, το ανώτατο όριο πληθυσμού αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους, στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ στην περιοχή.

Η έκπτωση αφορά μόνο την κύρια κατοικία (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), εφόσον η αντικειμενική αξία της δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Μάλιστα εάν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο έναντι φυσικών καταστροφών, η συνολική μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

Έκπτωση έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες με κατοικίες ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές δικαιούνται έκπτωση 20% στον κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας ασφάλισης, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά, ενώ δεν παρέχεται καμία έκπτωση όταν η ασφάλιση δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Μείωση 50% ή πλήρης απαλλαγή για χαμηλά εισοδήματα

Την ίδια ώρα, περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα δουν τον ΕΝΦΙΑ τους να μειώνεται κατά 50% ή να μηδενίζεται.

Μισό φόρο θα πληρώσουν όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που ανήκουν στην οικογένεια δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και 200.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

Το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων της οικογένειας δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ οι πληγείσες περιοχές

Τέλος, πλήρης απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται επίσης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αλλά και για ιδιοκτησίες που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή διατηρητέα κτίρια.