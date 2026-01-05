ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

Το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων της οικογένειας δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Πλήρη απαλλαγή θα έχουν επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, καθώς και όσοι διαθέτουν δικαιώματα επί ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή διατηρητέων κτισμάτων.

Ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Μισό φόρο θα πληρώσουν όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που ανήκουν στην οικογένεια δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και 200.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά.