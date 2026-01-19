Τιμητική διάκριση στον Γρηγόρη Δημητριάδη από τον Σύλλογο «Η Πίστη» για τη διαρκή προσφορά του.

Σε μια εκδήλωση με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο συμβολισμό, ο Σύλλογος για παιδιά με καρκίνο «Η Πίστη» τίμησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη για τη σημαντική και σταθερή συνεισφορά του στο έργο στήριξης παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται από τη νόσο.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ευχαρίστησε τον Σύλλογο «Η Πίστη», τονίζοντας: «Ευχαριστώ τον σύλλογο “Η Πίστη” για την τιμητική διάκριση. Κάνω το χρέος μου. Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα συνεχίσω να βοηθάω».