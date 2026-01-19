Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ι.Χ. έπεσε στη θάλασσα στο Λιμάνι του Πειραιά – Σώα η οδηγός

Ι.Χ. έπεσε στη θάλασσα στο Λιμάνι του Πε...

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο για ιατρικές εξετάσεις,

Πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1 του Λιμένας Πειραιά από αδιευκρίνιστη αιτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικο Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Το Ι.Χ. ανελκύστηκε στη συνέχεια στη στεριά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

Ειδήσεις Τώρα

Ισπανία: Πώς έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα με τα τρένα που εκτροχιάστηκαν- Τα μοιραία γεγονότα

Στο τέλος του 2026 η ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή στην... γειτονιά της Πάτρας

Τραμπ: Η Δανία δεν κράτησε μακριά από τη Γροιλανδία τη Ρωσία – Ήρθε η ώρα να γίνει

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πειραιάς Αυτοκίνητο

Ειδήσεις