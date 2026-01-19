Στο τέλος του 2026 η ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή στην... γειτονιά της Πάτρας

Στα τέλη του 2026 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Σνέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο έως τον Ψαθόπυργο, ο οποίος θα αποτελέσει τον νέο τερματικό σταθμό της γραμμής Αθήνα–Πάτρα.

Την εξέλιξη αποκάλυψε σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η νέα γραμμή θα λειτουργεί με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα ηλεκτροδοτηθεί και το τμήμα Κιάτο–Αίγιο, το οποίο σήμερα εξυπηρετείται από ντιζελοκίνητους συρμούς. Με την ολοκλήρωση των έργων, ο σιδηρόδρομος ουσιαστικά «φτάνει στην πόρτα της Πάτρας», καθώς ο Ψαθόπυργος αποτελεί προάστιο της πόλης.

Έπειτα από περίπου 15 χρόνια απουσίας, ο υπεραστικός σιδηρόδρομος επιστρέφει στην Αχαΐα και στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο Ψαθόπυργος θα λειτουργήσει προσωρινά ως τερματικός σταθμός, ενώ η πλήρης ηλεκτροκίνηση από την Αθήνα έως το σημείο αυτό θα επιτρέψει την έναρξη δρομολογίων με αμιγώς ηλεκτροκίνητα τρένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένα express δρομολόγιο Αθήνα–Ψαθόπυργος θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο ώρες. Από εκεί, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας με τον Προαστιακό, αστικά λεωφορεία ή ταξί.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, επόμενος στόχος είναι έως το 2028 το τρένο να φτάσει στο Ρίο, ενώ μακροπρόθεσμα παραμένει ο σχεδιασμός για σύνδεση με το λιμάνι της Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί και η πρόταση για μερική υπογειοποίηση της γραμμής μετά την οδό Κανελλοπούλου, με τα υφιστάμενα επίγεια τμήματα να αξιοποιούνται μελλοντικά για γραμμή τραμ.

Το έργο της νέας διπλής γραμμής Αίγιο–Ρίο, συνολικού μήκους 28,8 χιλιομέτρων, υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2022 με ανάδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ–ΜΕΤΚΑ και προϋπολογισμό περίπου 175 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέων σταθμών και στάσεων, σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνηση 25kV και πλήρεις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αναβαθμίζοντας συνολικά τον σιδηροδρομικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας.

*Με στοιχεία από ypodomes.com