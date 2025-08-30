Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει με την περιοδεία «Eternal Sunshine» μετά από 7 χρόνια

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, Αριάνα Γκράντε, ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μουσική σκηνή, έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, με την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour».



Η ίδια μοιράστηκε τις πρώτες ημερομηνίες σε ανάρτησή της στο Instagram, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές της το 2026.



Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική και θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, με την προσθήκη νέων ημερομηνιών να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.



Πρώτο σταθμός θα είναι το Όκλαντ της Καλιφόρνιας στις 6 Ιουνίου 2026 ενώ θα ακολουθήσουν το Λος Άντζελες, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Σικάγο μεταξύ άλλων.

Η Γκράντε θα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της με μια σειρά πέντε συναυλιών στο The O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου 2026