«Έτρεχε με 160 χλμ την ώρα», λέει ο δικηγόρος των τραυματιών- Τι αναφέρει φίλη της οδηγού της Porsche

«Αν τα παιδιά δεν φορούσαν ζώνη, θα είχαμε δυστύχημα»

Τη στιγμή που η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με τους δυο τραυματίες στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (02.09), οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας λίγα δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα, πλαισιώνουν μαρτυρίες και μια σειρά από στοιχεία, που όμως δεν δίνουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει. Οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στη Θέρμη παραμένουν στα χέρια των γιατρών και οι αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων περιγράφουν τα όσα είδαν με τα μάτια τους, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Η 45χρονη οδηγός παραμένει σύμφωνα με τους δικηγόρους της σε κατάσταση σοκ. Όπως λένε, οι αιματολογικές εξετάσεις, που έγιναν επτά ώρες μετά το τροχαίο, έδειξαν ότι η πελάτισσά τους, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι δικηγόροι της 45χρονης επαναλαμβάνουν πως η πελάτισσά τους δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε αντίθεση με τις διαρροές της αστυνομίας: υποστηρίζουν πως η οδηγός δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες μετά το ατύχημα. «Έτρεχε με 160χλμ/ώρα»

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης. Ο δικηγόρος των τραυματιών σημείωσε ότι «Αν τα παιδιά δεν φορούσαν ζώνη, θα είχαμε δυστύχημα» και πρόσθεσε πως: «Εκτιμώ ότι η Porsche έτρεχε με 160χλμ/ώρα» Ο εισαγγελέας άσκησε στην 45χρονη κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, καθώς φέρεται να είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

Πότε πήρε το ηρεμιστικό χάπι η 45χρονη; Στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, όπως λένε οι δικηγόροι της, ή νωρίτερα, πριν το ατύχημα; Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που έκανε; Οι δύο τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους. Οι δύο τραυματίες, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαιναν, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν η 45χρονη οδηγός της Porsche ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το όχημα του ζευγαριού. Το όχημά της κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα και αφού έκανε πολλές περιστροφές, έπεσε σε κολόνα ρεύματος και σφηνώθηκε σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα η 45χρονη οδηγός διασκέδαζε με την παρέα της, σε νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Στην παρέα ήταν και ο Τρύφωνας Σαμαράς Μετά τη σύλληψή της, η 45χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της. Η 45χρονη κατηγορούμενη πέρασε όλο το σαββατοκύριακο στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή αύριο το πρωί. «Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω…»

Η βασική παρέα της 45χρονης το επίμαχο βράδυ είναι τρεις γυναίκες και ο Τρύφωνας Σαμαράς. Το Live News σε επικοινωνία που είχε με μία από αυτές τις γυναίκες, η οποία είναι φίλη κι όπως λέγεται είναι και συνεργάτιδα της 45χρονης, καθόταν πίσω από την οδηγό. Όταν ερωτήθηκε η γυναίκα εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ η 45χρονη και γι’ αυτό το λόγο οδηγούσε η φίλη της, η ίδια επικαλέστηκε ότι δεν έβλεπε, κοίταζε το κινητό της, δεν γνωρίζει και ότι μάλιστα έφυγε από το δεύτερο μαγαζί, όπου είχανε πάει για διασκέδαση, με ταξί. -Δεν έχω καμία σχέση με το ατύχημα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αποχώρησα πολύ νωρίτερα. (Πριν το τροχαίο) Η κυρία Χ… (φίλη 45χρονης) οδηγούσε το αμάξι. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω εικόνα.