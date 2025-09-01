Back to Top
Πλατεία Βουδ: Άνοιξε την πόρτα του αγροτικού και δίκυκλο έπεσε πάνω της

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε, νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, στην πλατεία Βουδ, στη λαϊκή αγορά, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έμπορος της λαϊκής άνοιξε την πόρτα του αγροτικού του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πάνω της διερχόμενη μηχανή. Ο οδηγός της μηχανής έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή.

Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Πάτρα: Με ποινικό μητρώο ο 46χρονος οδηγός της φονικής παράσυρσης- Είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και κλοπές

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα vouchers

Κρήτη: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση- Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

