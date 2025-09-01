Κρήτη: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση- Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Καθοριστική φαίνεται να ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών στις έρευνες για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε περιοχές της Κρήτης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων, ξέπλυμα χρήματος και εκβιασμούς.

Οι δύο αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Μυστική έρευνα οκτώ μηνών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική έρευνα που προηγήθηκε της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης χθες, Κυριακή, διήρκεσε οκτώ μήνες. Περιελάμβανε την άρση απορρήτου στα κινητά των υπόπτων, φυσική παρακολούθηση και ανακριτική διείσδυση.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα και υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες, ενώ παράλληλα άρχισαν και οι παρακολουθήσεις των μελών του εγκληματικού δικτύου.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 48 άτομα που οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. Μεταξύ των συλληφθέντων, οι 16 έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι για επιμέρους υποθέσεις που τώρα συνδέονται στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κατάλογο των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης συμπεριλαμβάνεται και το ξέπλυμα χρήματος σε ξενοδοχεία, μπιτς μπαρ και ενοικιαζόμενα Airbnb.

Εμπλοκή ενστόλων

Ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης υπήρχαν και ένστολοι, οι οποίοι είτε συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων ή παρείχαν διευκολύνσεις στα μέλη του κυκλώματος με πληροφορίες για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης ήταν και δύο μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Τονίζεται μάλιστα ότι μιλούσαν ανοιχτά στο τηλέφωνο και όχι μέσω εφαρμογών, θεωρώντας προφανώς ότι απέλαυαν ενός καθεστώτος ασυλίας.

Εχουν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικά και βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικά τυφέκια, καλάσνικοφ, καραμπίνες κ.ά.

Στη διακίνηση ναρκωτικών εμπλέκονται και αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας και Αιγύπτου, ενώ στο λαθρεμπόριο όπλων μόνο Ελληνες.

Τα δύο αδέλφια και ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου

Στην υπόθεση της οργάνωσης φαίνεται να εμπλέκονται επίσης ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του «Σταυρού» στα Χανιά και ο αδελφός του, που φέρεται να έπαιζαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς και ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στο Κολυμβάρι.

Μέλη του κυκλώματος ήταν επίσης τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στις 21 Αυγούστου στα Χανιά για κατοχή 7 κιλών κάνναβης.

Αστυνομικοί είχαν κατασχέσει ακόμα καραμπίνες, πολεμικούς όλμους και 7.000 ευρώ σε μετρητά. Κατά την επιχείρηση, δύο αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί.

Η έκρηξη το 2024 και οι υποθέσεις εκβιασμών

Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετούσε σε υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και είχε συλλάβει μέλος της σπείρας.



Τονίζεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο της έρευνας και μέσω των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ήρθαν στο φως και περίπου δέκα υποθέσεις με ποινικό ενδιαφέρον που δεν σχετίζονται με τον πυρήνα της δραστηριότητας της οργάνωσης και αφορούν κυρίως κληρικούς.

kathimerini.gr