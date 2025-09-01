Χανιά: Μέχρι κληρικοί και κρατικοί υπάλληλοι συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε

Όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τα μέλη του κυκλώματος στα Χανιά της Κρήτης όπου εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και στο οποίο όπως φαίνεται συμμετείχαν στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες.

Μετά από επιχείρηση μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη έγιναν 48 συλλήψεις και στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμα και κληρικοί αλλά και κρατικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να γίνουν άμεσα και άλλες συλλήψεις.

Η εισαγγελία συνέταξε μία δικογραφία 45 σελίδων για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις στην Κρήτη με πρωταγωνιστή Κρητικό επιχειρηματία ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 2 δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης, από την νότια Αμερική στην Θεσσαλονίκη.

Οσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα …περιωπής.

Ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις είχε το …μενού της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός από τα Χανιά, ένας δόκιμος από Ρέθυμνο και στρατιωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Το 2021 είχε ενταχθεί σε μια μεγάλη δικογραφία πάλι για παρόμοια εγκλήματα κι εκβιάσεις με εμπλεκόμενα περίπου 100 άτομα ,στα Χανιά.

Το 2024 τον Ιανουάριο είχε θεωρηθεί ηθικός αυτουργός σε βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού. Είχε εκραγεί ο μηχανισμός και η επίθεση θεωρήθηκε εκδικητική καθώς ο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ είχε καταδιώξει άλλα δυο άτομα.

Το 2025 οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς έτοιμους να τοποθετηθούν σε άγνωστο στόχο και μεγάλο οπλοστάσιο στον Αποκόρωνα Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που γίνεται λόγος.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις το νήμα της δράσης του εν λόγω κυκλώματος που αφορούσε ναρκωτικά και εκβιασμούς άρχισε να ξετυλίγεται. Κύριος ρόλος είχε προσδιοριστεί σε έναν άλλο Κρητικό επιχειρηματία που παλαιότερα είχε ενταχθεί και ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα μπράβων από την Κρήτη που δρούσε στην Αθήνα.

Ολα δείχνουν ότι αυτός είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και να έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κρήτη και φαίνεται να ακούγεται σε συνομιλίες να προωθεί και να ασχολείται με εκκλησιαστικά θέματα αλλά και την προώθηση ενός ανώτερου κληρικού για να λάβει σημαντική θέση αποβλέποντας πιθανόν σε ζητήματα εκκλησιαστικής περιούσιας.

Πιθανώς να υπάρχουν και κατηγορούμενοι κληρικοί γι΄αυτό το θέμα, όπώς αναφέρει το Mega.

Σχετικά με τον αστυνομικό που κατηγoρείται για την υπόθεση ακούγεται σε συνομιλία να τον ρωτάει ένας ποινικός «αν τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του» και εκείνος να λέει ότι «δεν τον παρακολουθούν».

Αναφορικα με την δράση των δυο στρατιωτικών γίνεται λόγος ότι έκλεβαν καύσιμα από τις αποθήκες του Στράτου, του Πολεμικού Ναυτικού και τα προωθούσαν σε λαθρεμπόριο στην Κρήτη.