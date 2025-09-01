Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 46χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ είχε ήδη οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βρέθηκε αρνητικό.

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, όπου έχασε τη ζωή της μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε σοβαρά η 7χρονη εγγονή της.

Αύριο η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου που θυσιάστηκε για να σώσει την 7χρονη

Το τελευταίο αντίο στην 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου θα πουν συγγενείς, φίλοι και όλη η γειτονιά, την Τρίτη, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.

Η 86χρονη έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά τεσσάρων εγγονιών, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα ενώ συνόδευε ένα 8χρονο κορίτσι, στη βόλτα που είχαν βγει στο Νότιο Πάρκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των συγγενών, η ηλικιωμένη στάθηκε «ασπίδα» για τη μικρή Μαρία, με αποτέλεσμα να θυσιαστεί για να τη σώσει.