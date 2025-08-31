Σοκαριστικά στοιχεία για τα τροχαία: Ένας νεκρός κάθε 14 ώρες στην Ελλάδα

Τα Τροχαία στην χώρα μας έχουν γίνει πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο και οι ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί στους δρόμους είναι πάρα πολλές.

74 τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί και 1295 τραυματίες είναι οι αριθμοί που αφορούν μόνο τον μήνα Ιούνιο στην Ελλάδα και δείχνουν την «σφαγή» που γίνεται στην άσφαλτο.

Την τραγική αυτή πραγματικότητα της Ελλάδας, περιέγραψε ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός, ο οποίος μίλησε στο στούντιο του Ertnews. «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκαρφαλώσαμε άλλη μία θέση».