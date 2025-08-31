Διεθνές κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Ευρώπη: Πάνω από 5.000.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Ένα διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε συνεργασία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές αρχές, την Πέμπτη, 28.08.2025.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης είναι πάνω από 5.000.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 28.08.2025, συνελήφθησαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας δύο Έλληνες, ηλικίας 52 και 62 ετών, ενώ στη Γερμανία συνελήφθησαν ημεδαπός και δύο αλλοδαποί, ηλικίας 66, 28 και 27 ετών αντίστοιχα και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα, ηλικίας 53 και 57 ετών, καθώς και άλλα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίησης πληροφοριών που προήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας ΗΠΑ στην Αθήνα, οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν με τις γερμανικές για να συλλάβουν τα μελη του διεθνούς κυκλώματος που διακινούσαν ναρκωτικά και κυρίως κοκαΐνη σε όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.

Οι δράστες είχαν συστήσει πολυμελή, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, και είχαν διακριτούς ρόλους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος δράσης τους

Ως προς τον τρόπο δράσης της (modus operandi), σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, είτε μεταφέροντας νόμιμο εμπόρευμα προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής τους στην Ισπανία, προκειμένου εκεί να παραλαμβάνονται οι ποσότητες των ναρκωτικών, είτε χρησιμοποιώντας στα φορτηγά αυτά ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Τα φορτηγά οχήματα ήταν κατά κύριο λόγο ταξινομημένα στη Βουλγαρία, σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, με οδηγούς ελληνικής ή βουλγαρικής υπηκοότητας.