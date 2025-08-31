Πάτρα: Η Ενορία Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος βράβευσε τρεις Πατρινούς πολίστες για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18

Με σεμνή αλλά ουσιαστική εκδήλωση, η ενορία του Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος τίμησε την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 τρεις Πατρινούς αθλητές που κατέκτησαν με την Εθνική Ομάδα Πόλο Εφήβων το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Οι νεαροί πολίστες Άγγελος Λαμπάτος, Ηλίας Αγγελόπουλος και Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, που διατηρούν στενούς πνευματικούς δεσμούς με την ενορία, βραβεύτηκαν για τη σημαντική τους συμβολή στη νέα διεθνή επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρισης, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το πολυπληθές εκκλησίασμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και σε ολόκληρη την Εθνική Ομάδα, στον προπονητή κ. Νικόλαο Φιλόπουλο, καθώς και στους γονείς που με το παράδειγμά τους καλλιέργησαν στα παιδιά αξίες ευγένειας και ευ αγωνίζεσθαι.

Στον χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος της ενορίας συνεχάρη την ομάδα και ιδιαίτερα τους Πατρινούς αθλητές, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία τους έδωσε χαρά σε μια δύσκολη περίοδο για την πόλη που δοκιμάστηκε από τις πρόσφατες φωτιές. «Η διάκριση αυτή πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο του πόλο στην Πάτρα και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στους αθλητές απονεμήθηκαν εικόνες της Παναγίας και η γαλανόλευκη σημαία, που θα τοποθετηθεί στο γραφείο της ομάδας, συνοδευόμενες από ευχές για υγεία, ταπεινότητα και μελλοντικές επιτυχίες. Ακολούθησε δεξίωση στο πνευματικό κέντρο της ενορίας προς τιμήν τους.