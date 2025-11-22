Κάτι σαν φιάσκο: Ο ΝΟΠ προηγήθηκε 13-10 αλλά έχασε 14-15 από τον Εθνικό

Ο Εθνικός πέτυχε μια τεράστια και συγκλονιστική ανατροπή στην Πάτρα, επικρατώντας του ΝΟΠ με 15-14 στο «Πεπανός», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 πόλο των Ανδρών.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Πειραιά έφτασε τους 12 βαθμούς και «έπιασε» στη βαθμολογία τον Υδραϊκό.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Πατρών παραμένει στην τελευταία θέση του πρώτου ομίλου με μόλις έναν βαθμό, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση και τη μεγάλη μάχη που έδωσε.

Ο Εθνικός έκανε πραγματικά μια επική ανατροπή, καθώς 4:56 πριν από τη λήξη του αγώνα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 13-10. Ωστόσο, με εντυπωσιακό σερί κατάφερε να προηγηθεί 14-13. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 14-14, όμως το μομέντουμ ήταν πλέον με την πλευρά των «κυανόλευκων».

Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, ο Καραβιώτης σημείωσε το «χρυσό» γκολ, χαρίζοντας στον Εθνικό μια σπουδαία και παλικαρίσια νίκη, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

* Με τον Εθνικό αγωνίστηκαν τρεις Πατρινοί, πρώην παικτες του ΝΟΠ, οι Κ.Παπάκος, Αρ. Καραβιώτης (πέτυχε το νικητήριο γκολ) και Χρ. Μαυριόπουλος

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΝΟ Πατρών, Φώντας Λέμπσης, δήλωσε:

«Ευχαριστήθηκαν οι θεατές ένα παιχνίδι γεμάτο άμυνες, ένταση, πάθος, κολύμπι και σουτ. Νομίζω ότι το θέαμα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες ήταν παραπάνω από το επίπεδό τους. Δεν έχουμε ακόμη την ωριμότητα να διαχειριστούμε σωστά κάποιες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι· χάνουμε το μυαλό μας όταν προηγούμαστε.

Είναι θέμα χρόνου να φτιάξουμε αυτή τη διαχείριση και πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Σε κάθε παιχνίδι παρουσιαζόμαστε καλύτεροι και για πρώτη φορά καταφέραμε να φτάσουμε μπροστά σε τέτοια φάση. Ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά θα έρθει και αυτή η στιγμή.

Η βαθμολογική μας συγκομιδή είναι εντελώς αδιάφορη — όλα θα κριθούν στο τέλος του πρωταθλήματος, στα χιαστί. Εμείς κοιτάμε στο τέλος να μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα, γιατί θα τα κερδίσουμε όλα».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Εθνικού, Φάνης Κουντουδιός, δήλωσε στο KoeTV:

«Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, με καλό ρυθμό και ωραίο σασπένς. Είναι κρίμα που ο κόσμος δεν ήρθε στο κολυμβητήριο· περίμενα περισσότερη παρουσία. Πιστεύω ότι κρατήσαμε τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος και, παρόλο που χάσαμε πολλές ευκαιρίες, στο φινάλε ήμασταν σωστοί στα τελειώματα και στις λεπτομέρειες και πήραμε το παιχνίδι. Ήταν ένα ισάξιο ματς».

Με τριάδα-«φωτιά», 21-11 ο ΝΟ Βουλιαγμένης την ΝΕ Πατρών στο «Αντώνης Πεπανός»

Η Γιούστρα σημείωσε πέντε τέρματα, Κρίστμας και Κοβάτσεβιτς από τέσσερα, ο ΝΟ Βουλιαγμένης νίκησε 21-11 την ΝΕ Πατρών στο «Αντώνης Πεπανός» για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Waterpolo League Women.

Για δυο οκτάλεπτα (το πρώτο και το τελευταίο) ήταν ανταγωνιστική η γηπεδούχος ομάδα που έχει έξι βαθμούς σε οκτώ αναμετρήσεις. Ο ΝΟ Βουλιαγμένης όμως είχε επί μέρους σκορ 12-3 στα άλλα δυο οκτάλεπτα και έφτασε στην άνετη επικράτηση. Ήταν η όγδοη νίκη του σε εννέα αναμετρήσεις και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

ΝΕΠ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11-21

Οκτάλεπτα: 4-6, 1-6, 2-6, 4-3

Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανούδης, Γιώργος Αγγελίδης

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα καθώς και το βίντεο της αναμέτρησης, ΕΔΩ.

Αλυτάρχης: Χρήστος Σαλογιάννης

Κλήση Κλιμακίου Εθνικής Ομάδας Γυναικείων κατηγοριών με πέντε Πατρινές

Για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30, καλούνται οι παρακάτω αθλήτριες υδατοσφαίρισης Γυναικείων κατηγοριών, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» για προπονήσεις-αξιολογήσεις.

Πρόκειται για τις:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μαργαρίτη Κασσιάνα Μαρία, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Παπαδοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Τσιάρα Βασιλική-Αργυρούλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Μουζή Λυδία, Αναστασία Μπεκρή, Μπέτα Ελένη, Σταυρίδου Ειρήνη, Τσιουγκρή Νίκη.

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: Κοντάκου Ανδριάνα, Λαμπάτου Γεωργία, Τσίγκα Ειρήνη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Ελμισιάν Ελένη, Καπετοπούλου Εμμανουέλα Παρασκευή, Καρανάσιου Παναγιώτα, Κοβάσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, Μανουσάκη Ιφιγένεια Βασιλική.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κλεισούρα Ευφροσύνη, Μπίκου Αναστασία.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: Καραγιάννη Γεωργία, Λαμπροπούλου Σοφία.

ΠΑΟΚ: Σάλεχ Φιλλιώ Γανίμη.

Προγραμματισμός προπονήσεων:

α. Κυριακή 23 Νοε 25: 11:00-13:00.

β. Δευτέρα 24 Νοε 25: 08:00-10:00.

Τριήμερο Καμπ της Εθνικής Ανδρών με τον Κ. Λιμαράκη

Εικοσιένα (21) αθλητές κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος για το νέο τριήμερο Καμπ προπονήσεων - αξιολογήσεων, στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ (πισίνα P4), το τριήμερο 23-25 Νοεμβρίου.

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 23/11 στις 9:00, εκτός των αθλητών του ΝΟ Βουλιαγμένης, που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 24/11 (9:30).

Οι 21 εκλεκτοί είναι:

ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κώστας Λιμαράκης, ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ)

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΑΧΙΤΣ ΣΕΜΙΡ, ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)

ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ).

Ο προγραμματισμός των επομένων προπονήσεων θα γνωστοποιηθεί με την παρουσίαση.