Πάτρα: Αποπειράθηκαν να βάλουν τρεις φορές φωτιά σε ένα βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη!

Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4:40 π.μ., η εκδήλωση τριών ταυτόχρονων εστιών φωτιάς στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Με την άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας Φύλαξης, της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι πυρκαγιές τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκαν, χωρίς να προκληθούν καταστροφές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου προστασίας του Ιδρύματος.

«Η προστασία και η φύλαξη του Πανεπιστημίου μας είναι υπόθεση όλων μας» τονίζεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη Διοίκηση να διαμηνύει ότι θα αξιολογήσει τα γεγονότα και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εφόσον απαιτηθεί.Το Συμβούλιο καλεί όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να είναι σε επαγρύπνηση και να αναφέρει άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό στην Υπηρεσία Φύλαξης, καλώντας τον αριθμό 11771 (χωρίς χρέωση).