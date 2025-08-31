Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός εργασίας Κωνσταντίνος Οδυσσέως

Θλίψη σκόρπισε στην ιατρική κοινότητα της Πάτρας η είδηση του θανάτου του ιατρού εργασίας Κωνσταντίνου Οδυσσέως, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 4.00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Πάτρα το 1951 και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης στην Ιταλία, από όπου αποφοίτησε το 1989. Στη συνέχεια απέκτησε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. Από το ίδιο έτος αποτέλεσε ενεργό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ενώ παράλληλα διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της πόλης.

Για σειρά ετών υπηρέτησε ως ιατρός εργασίας στη ΔΕΗ αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας με συνέπεια και επαγγελματισμό στη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το 1993-1996 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Ο Κωνσταντίνος Οδυσσέως ξεχώρισε για τον ευγενικό χαρακτήρα του, την προσήλωση στην επιστήμη και την αφοσίωση στην οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, σε ψήφισμα που εξέδωσε, αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει στεφάνι στη σορό του, να δημοσιεύσει το ψήφισμα στον τοπικό τύπο και να το διαβιβάσει στην οικογένεια του εκλιπόντος, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους του.