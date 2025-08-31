Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί- Έκτακτο συμβούλιο Νετανιάχου για ενδεχόμενη κατάληψη της πόλης

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς στα προάστια της Γάζας, καταστρέφοντας οικίες και αναγκάζοντας εκατοντάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε για το βράδυ της Κυριακής το κυβερνητικό συμβούλιο, με κεντρικό θέμα την κατάληψη της πόλης.

Εντεινόμενες απώλειες αμάχων

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της Γάζας, οι τελευταίες επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους 13 πολίτες που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές.

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, προειδοποίησε πως τυχόν εκκένωση της πόλης θα οδηγήσει σε μαζική μετακίνηση πληθυσμού, την οποία καμία άλλη περιοχή στη Γάζα δεν μπορεί να υποστηρίξει, εν μέσω οξυμένων ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες παραμένουν στην πόλη, ενώ αρκετές χιλιάδες έχουν ήδη μετακινηθεί προς κεντρικές και νότιες περιοχές του θύλακα. Στη συνοικία Σέιχ Ραντβάν, οι κάτοικοι μιλούν για συνεχή πλήγματα από άρματα και αεροπορικές επιθέσεις, που εξαναγκάζουν οικογένειες σε φυγή.