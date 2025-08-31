Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί- Έκτακτο συμβούλιο Νετανιάχου για ενδεχόμενη κατάληψη της πόλης

Ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη
Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς στα προάστια της Γάζας, καταστρέφοντας οικίες και αναγκάζοντας εκατοντάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε για το βράδυ της Κυριακής το κυβερνητικό συμβούλιο, με κεντρικό θέμα την κατάληψη της πόλης.
Εντεινόμενες απώλειες αμάχων
Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της Γάζας, οι τελευταίες επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους 13 πολίτες που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές.
Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, προειδοποίησε πως τυχόν εκκένωση της πόλης θα οδηγήσει σε μαζική μετακίνηση πληθυσμού, την οποία καμία άλλη περιοχή στη Γάζα δεν μπορεί να υποστηρίξει, εν μέσω οξυμένων ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.
Περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες παραμένουν στην πόλη, ενώ αρκετές χιλιάδες έχουν ήδη μετακινηθεί προς κεντρικές και νότιες περιοχές του θύλακα. Στη συνοικία Σέιχ Ραντβάν, οι κάτοικοι μιλούν για συνεχή πλήγματα από άρματα και αεροπορικές επιθέσεις, που εξαναγκάζουν οικογένειες σε φυγή.
Επιβεβαίωση θανάτου Σινουάρ από τη Χαμάς
Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, επικεφαλής της στη Γάζα και αδελφού του Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξοντώθηκε στις 13 Μαΐου 2025 σε υπόγειο κέντρο διοίκησης στη Χαν Γιούνις.
Η φωτογραφία του παρουσιάστηκε από τη Χαμάς δίπλα σε άλλους κορυφαίους αξιωματούχους που έχουν σκοτωθεί, όπως ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Μοχάμεντ Ντέιφ. Δύο πηγές της οργάνωσης ανέφεραν ότι ο Σινουάρ είχε αναλάβει την ηγεσία του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ μετά τη δολοφονία του Ντέιφ.
Διαμαρτυρίες στο Ισραήλ – Ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη
Παράλληλα, στο Τελ Αβίβ σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις πολιτών και συγκεντρώσεις οικογενειών ομήρων έξω από τις κατοικίες υπουργών, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των δικών τους.
Η πλήρης επίθεση στην πόλη θεωρείται αναπόφευκτη, αλλά δεν αναμένεται άμεσα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι πρώτα θα επιχειρήσει την εκκένωση των αμάχων. Ωστόσο, οι περιοχές που θα μπορούσαν να δεχτούν τους εκτοπισμένους είναι ήδη υπερπλήρεις, με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη.
Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 πολίτες κρατήθηκαν όμηροι. Από τότε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με τις Αρχές της Γάζας, πάνω από 63.000 θανάτους, κυρίως αμάχων, αφήνοντας τον θύλακα σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση.
