Ναύπακτος: Οδηγούσε μεθυσμένος μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα

Στη Ναύπακτο, άνδρας συνελήφθη για οδήγηση μοτοσικλέτας υπό την επήρεια μέθης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.