Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο με μηχανή- Μάχη για τη ζωή δίνει ο 23χρονος συνεπιβάτης

Σε σοκ η τοπική κοινωνία
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31.08.2025) στην Εύβοια, όπου ένας 21χρονος αναβάτης μηχανής, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.
Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Εύβοιας, μετά το δυστύχημα που συνέβη γύρω στη 1, στην περιοχή των Ψαχνών, στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο άτυχος 21χρονος οδηγούσε την μηχανή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη 2 άνθρωποι, ένας 23χρονος που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του θύματος και ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.
Ο 23χρονος άνδρας βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη.
Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr