Υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε 12 περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών (επίπεδο 3) προβλέπεται σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, σε 12 περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, ανάμεσα στις περιοχές, στις οποίες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν διευκολύνουν την εξάπλωση μίας φωτιάς, είναι οι:

Αττική

Κύθηρα

Εύβοια

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Μαγνησία

Λάρισα

Αργολίδα

Κορινθία

Αχαΐα

Λακωνία

Να σημειωθεί πως, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.