Κοζάνη: Τροχαίο δυστύχημα στο 2ο χλμ της εθνικής οδού με θύμα έναν 28χρονο

Σοκαριστικό συμβάν
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός αυτοκινήτου, νωρίς το πρωί της Κυριακής (31.08.2025), σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Κοζάνης – Λάρισας.
Λίγο μετά τις 7 το πρωί ενημερώθηκαν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα στην Κοζάνη, στο 2ο χλμ. της εθνικής οδού, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 28χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του βγήκε εκτός οδοστρώματος, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε χωράφι.
Το δυστύχημα έγινε κοντά στο αεροδρόμιο Κοζάνης. Ο άτυχος 28χρονος φέρεται ότι δεν είχε ορατότητα την ώρα που περνούσε από το σημείο, όπου υπάρχει μία μεγάλη και απότομη στροφή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, όμως δεν φρέναρε προκειμένου να σταματήσει και να αποφύγει τη σφοδρή σύγκρουση που του στοίχισε τη ζωή.
Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της αστυνομίας αλλά 2 οχήματα της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας επιχείρηση απεγκλωβισμού της σορού του άτυχου άνδρα από το αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το kozanimedia, το θύμα είναι 28 ετών από τον Πολύμυλο Κοζάνης.
