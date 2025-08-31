Axios: Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από τις συνομιλίες για την Ουκρανία- Βολές κατά Ευρωπαίων για σαμποτάζ

Νέα «πυρά» εξαπολύει κατά της Ευρώπης ο Λευκός Οίκος, καθώς, σύμφωνα με το Axios – το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους ως πηγές – θεωρεί ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημοσίως τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη σαμποτάρουν διακριτικά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Σημειώνεται πως το δημοσίευμα έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις ΗΠΑ να θεωρούν πως ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί προς τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος – σύμφωνα με το Axios – αυτή τη φορά δεν επιρρίπτει τις ευθύνες στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι πιέζουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι παρατείνουν τον πόλεμο και έχουν παράλογες προσδοκίες»

Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες του μέσου, οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου - καθώς και δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από εκείνους. Αλλά θα καταστρέψουν απελπιστικά τη νίκη τους».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί, αλλά θεωρούν ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς να αναλάβουν οι ίδιες κανένα ρίσκο.

«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι μια τέχνη του εφικτού», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Θυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τονίσει ρητά πως μετά τις συνόδους κορυφής με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Ρωσία αρνείται μία τέτοια συνάντηση και η Ουκρανία από την πλευρά της απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός αν οι Ρώσοι καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες έως ότου μία ή και οι δύο πλευρές αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα έρθουν από την Ευρώπη - «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ειδησεογραφικό μέσο Daily Caller, ερωτηθείς για το εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ως εξής:

«Ίσως κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να δω να λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δικοί μας στρατιώτες, αλλά κάθε εβδομάδα σκοτώνονται 5.000 έως 7.000 άτομα, κυρίως νέοι. Αν μπορούσα να το σταματήσω αυτό και να έχω ένα αεροπλάνο να πετάει κάθε τόσο, θα είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, αλλά εμείς θα τους βοηθούσαμε. Ξέρετε, το χρειάζονται, και θα τους βοηθούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι», απάντησε.

Ερωτηθείς για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Τραμπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτές θα προέλθουν από την Ευρώπη, με τις ΗΠΑ να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί να διευθετηθεί χωρίς κάποια εγγύηση ασφαλείας και δεν πρόκειται να έχουμε στρατιώτες επί τόπου ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία «δεν είναι πόλεμος των ΗΠΑ» και ότι την κληρονόμησε από τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο. «Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Και το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να σβήσω τη φλόγα», σχολίασε.