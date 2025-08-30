Back to Top
Κέρκυρα: Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις πτήσεις

Τα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βρίσκεται στο επίκεντρο μίας κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή ενώ αναμένονται μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα από τις καταιγίδες. Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

