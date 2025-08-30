Πάτρα: Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο 46χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το Σάββατο ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων, όπου έχασε τη ζωή της μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε η 7χρονη που κρατούσε από το χέρι της.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αλκοτέστ που του έγινε βρέθηκε αρνητικός.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 46χρονος εμφανίζεται συντετριμμένος μετά το δυστύχημα